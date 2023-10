Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Dienstagmittag mit Verlusten

Canopy Growth im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 0,506 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Canopy Growth nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 12:04 Uhr 0,8 Prozent auf 0,506 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,480 EUR. Bei 0,493 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 74.149 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,500 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Canopy Growth-Aktie somit 88,759 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,310 EUR am 17.07.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,691 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Canopy Growth am 09.08.2023 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -5,23 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 108,73 CAD – das entspricht einem Minus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,12 CAD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Canopy Growth am 09.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Canopy Growth.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Canopy Growth-Verlust in Höhe von -0,411 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

