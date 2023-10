Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Dienstagnachmittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Zuletzt wies die Canopy Growth-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 0,533 USD nach oben.

Die Canopy Growth-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 0,533 USD. Kurzfristig markierte die Canopy Growth-Aktie bei 0,534 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 0,529 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 476.572 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 4,765 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 794,164 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.07.2023 (0,346 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,072 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Canopy Growth ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth ebenfalls -5,23 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 108,73 CAD – das entspricht einem Minus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,12 CAD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Canopy Growth Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Canopy Growth rechnen Experten am 13.11.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,411 CAD je Canopy Growth-Aktie in den Büchern stehen.

