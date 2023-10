Canopy Growth Aktie News: Bären lasten am Vormittag auf Canopy Growth

Aktie im Fokus

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Canopy Growth befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 5,8 Prozent auf 0,480 EUR ab.

Der Canopy Growth-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:13 Uhr verlor das Papier 5,8 Prozent auf 0,480 EUR. Das Tagestief markierte die Canopy Growth-Aktie bei 0,480 EUR. Bei 0,493 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Der Tagesumsatz der Canopy Growth-Aktie belief sich zuletzt auf 7.440 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,500 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 837,201 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 17.07.2023 auf bis zu 0,310 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Canopy Growth-Aktie 35,409 Prozent sinken.

Canopy Growth ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -5,23 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 108,73 CAD, gegenüber 110,12 CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,26 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Canopy Growth rechnen Experten am 13.11.2024.

2024 dürfte Canopy Growth einen Verlust von -0,411 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

