Cantel Medical steigert die Dividende

Der amerikanische Medizintechniker Cantel Medical Inc. (ISIN: US1380981084, NYSE: CMD) zahlt eine halbjährliche Dividende von 0,105 US-Dollar an seine Investoren. Damit steigert das Unternehmen die Dividendenausschüttung um 6 Prozent. Insgesamt schüttet der Konzern aus Little Falls, im US-Bundesstaat New Jersey, auf das Jahr hochgerechnet künftig 0,21 US-Dollar aus.

Beim derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 71,02 US-Dollar (Stand: 18. Dezember 2019) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 0,30 Prozent. Die nächste Auszahlung erfolgt am 31. Januar 2020 (Record date: 17. Januar 2020).

Cantel Medical ist 1963 gegründet worden. Das Unternehmen ist ein Hersteller von Produkten zur Infektionsprävention im Gesundheitswesen. Der Konzern erwirtschaftete im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 einen Umsatz in Höhe von 257,25 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 225,59 Mio. US-Dollar), wie am 10. Dezember berichtet wurde.

Die Aktie ist an der Wall Street notiert und liegt dort seit Jahresbeginn mit 4,58 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 3 Mrd. US-Dollar (Stand: 18. Dezember 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de