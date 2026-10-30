Canter Resources: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Canter Resources hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,060 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Canter Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,140 CAD vermeldet.
Redaktion Finanzen.net
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