CAP verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

09.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 29,58 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 339,50 Milliarden CLP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 482,10 Milliarden CLP umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 443,26 CLP beziffert. Im Vorjahresviertel waren -118,550 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

CAP hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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