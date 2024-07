Capcoms Dead Rising Deluxe Remaster wird am 19. September veröffentlicht! Zombie Paradise kehrt mit komplett neuer Grafik zurück!

Werte in diesem Artikel

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) gab heute bekannt, dass die digitale Version von Dead Rising Deluxe Remaster am 19. September 2024 erscheinen wird, noch vor der physischen Version.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240702073908/de/

Dead Rising Deluxe Remaster (Graphic: Business Wire)

Dead Rising Deluxe Remaster ist eine Neuauflage von Dead Rising, einem Titel, der aufgrund seines frischen Konzepts und Gameplay-Erlebnisses, das auf Capcoms eigener RE ENGINE entwickelt wurde, Fans auf der ganzen Welt begeistert hat. Indem Capcom eine neue Konsolengeneration des Spiels entwickelt hat, wurde das gesamte Spielerlebnis verbessert, z. B. durch eine erheblich verbesserte Grafik, die durch hochwertige Modellierung, bessere Spielsteuerung und 3D-Audio ermöglicht wurde. Darüber hinaus hat Capcom mit 14 Sprachen für den Text und 9 Sprachen für die Sprachausgabe ein Spiel geschaffen, das über ein typisches Remaster hinausgeht und die Bezeichnung "Deluxe" wirklich verdient hat.

Neben der regelmäßigen Veröffentlichung neuer Titel pro Jahr konzentriert sich Capcom auf die Reaktivierung ruhender IPs, für die in letzter Zeit kein neuer Titel veröffentlicht wurde. Das Unternehmen arbeitet daran, den Unternehmenswert weiter zu steigern, indem es seine reichhaltige Bibliothek an Inhalten weiter nutzt und beispielsweise frühere IPs als Deluxe Remasters wiederbelebt, um hocheffiziente und qualitativ hochwertige Titel zu entwickeln.

Capcom bleibt fest entschlossen, die Erwartungen aller Nutzer zu erfüllen, indem es seine branchenführenden Fähigkeiten in der Spieleentwicklung nutzt, um höchst unterhaltsame Spielerlebnisse zu schaffen.

Über die Dead-Rising-Serie:

Dead Rising ist eine Action- und Abenteuerserie, die den Spieler herausfordert, die Wahrheit hinter dem Ausbruch von Zombies herauszufinden und dabei Horden von Untoten auf neue und aufregende Weise zu bekämpfen. Seit der Veröffentlichung des ersten Titels im August 2006 haben die Spiele mit ihren düster-humorvollen Schauplätzen und der aufregenden Action Fans auf der ganzen Welt angezogen. Bis zum 31. März 2024 wurden mehr als 16 Millionen Exemplare der Serie verkauft.

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handgeräte und drahtlose Geräte. Das 1983 gegründete Unternehmen hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter die bahnbrechenden Franchises Resident Evil™, Monster Hunter™, Street Fighter™, Mega Man™, Devil May Cry™ und Ace Attorney™. Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Osaka, Japan. Weitere Informationen über Capcom finden Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240702073908/de/