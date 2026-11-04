Capillary Technologies India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Capillary Technologies India lud am 02.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 3,10 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2,71 Milliarden INR geschätzt.
Redaktion Finanzen.net
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