Capital Group stockt Commerzbank-Anteil auf 5,31 Prozent auf

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 4,60 EUR

5,27% Charts

News

Analysen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Investor The Capital Group hat seine Beteiligung an der Commerzbank weiter auf mehr als 5 Prozent aufgestockt. Wie aus einer Pflichtmitteilung des Instituts am Dienstag hervorgeht, hält der als langfristig orientiert geltende Investor per 30. September 5,31 Prozent an der Commerzbank AG. Zuletzt lag seine Beteiligung an der Frankfurter Bank bei 4,82 Prozent.

Der Investor ist auch bei der Deutschen Bank investiert. The Capital Group war im Februar mit 3,1 Prozent bei Deutschlands größter Bank eingestiegen und hielt laut einer Stimmrechtsmitteilung vom April 3,74 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2020 06:47 ET (10:47 GMT)