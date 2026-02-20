DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3200 -3,8%Nas22.886 +0,9%Bitcoin55.028 -3,7%Euro1,1758 -0,1%Öl71,01 -0,9%Gold5.158 +1,1%
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Capitalworks Emerging Markets Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

23.02.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Capitalworks Emerging Markets Acquisition Corporation Cons of 1 Shs -A- + 1-2 Wt
2,00 USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen

Capitalworks Emerging Markets Acquisition A präsentierte am 20.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Mit einem EPS von 0,06 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Capitalworks Emerging Markets Acquisition A mit 0,060 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Redaktion finanzen.net

