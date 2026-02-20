Capitalworks Emerging Markets Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Capitalworks Emerging Markets Acquisition A präsentierte am 20.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Mit einem EPS von 0,06 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Capitalworks Emerging Markets Acquisition A mit 0,060 USD je Aktie genauso viel verdiente.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Capitalworks Emerging Markets Acquisition A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Capitalworks Emerging Markets Acquisition A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent