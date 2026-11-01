Capstone Copper präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Capstone Copper hat am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,660 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 710,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 596,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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