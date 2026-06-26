Capstone Green Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Capstone Green Energy äußerte sich am 25.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,41 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,01 Prozent zurück. Hier wurden 23,0 Millionen USD gegenüber 27,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 3,210 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,380 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Capstone Green Energy 106,00 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,89 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 85,56 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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