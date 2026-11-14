Capstone: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 46,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,0 Millionen USD ausgewiesen.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,28 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Capstone ein EPS von -10,500 USD in den Büchern gestanden.

Capstone hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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