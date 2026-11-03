Captain Pipes: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

03.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 172,8 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 185,2 Millionen INR ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,090 INR je Aktie erzielt worden.

Captain Pipes hat am 31.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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