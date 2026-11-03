Captain Pipes: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Captain Pipes hat am 31.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,090 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 172,8 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 185,2 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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