Captain Polyplast: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Captain Polyplast präsentierte am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0,75 INR gegenüber 0,710 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Captain Polyplast im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,06 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 797,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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