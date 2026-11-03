Captain Polyplast: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

03.11.26 06:35 Uhr

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Captain Polyplast im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,06 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 797,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich auf 0,75 INR gegenüber 0,710 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Captain Polyplast präsentierte am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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