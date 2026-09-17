Captor Therapeutics Spolka Akcyjna Bearer stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

17.09.26 06:35 Uhr

Das vergangene Quartal hat Captor Therapeutics Spolka Akcyjna Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 1,6 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,0 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 18,91 Prozent verringert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,81 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,770 PLN je Aktie erwirtschaftet worden.

Captor Therapeutics Spolka Akcyjna Bearer hat am 15.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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