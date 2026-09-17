Captor Therapeutics Spolka Akcyjna Bearer stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Captor Therapeutics Spolka Akcyjna Bearer hat am 15.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,81 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,770 PLN je Aktie erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Captor Therapeutics Spolka Akcyjna Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 1,6 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,0 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 18,91 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.net
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