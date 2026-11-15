Carabao Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Carabao Group hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Carabao Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,190 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,18 Prozent auf 180,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 170,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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