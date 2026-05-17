Carabao Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

16.08.26 06:35 Uhr

Carabao Group hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,74 THB gegenüber 0,800 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,83 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 5,58 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net