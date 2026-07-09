DAX 25.067 -0,2%ESt50 6.270 -0,2%MSCI World 4.868 +0,3%Top 10 Crypto 8,39 +2,5%Nas 26.282 +0,3%Bitcoin 56.183 +0,1%Euro 1,1415 ±0,0%Öl 76,0 +0,1%Gold 4.111 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Carasent (publ) Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carasent AB (publ) Registered Shs
1.96 EUR 0.02 EUR 0.92 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Carasent (publ) Registered hat am 10.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Carasent (publ) Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,080 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 97,7 Millionen SEK – ein Plus von 17,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carasent (publ) Registered 82,9 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Carasent (publ) Registered Aktie News

Werbung

Carasent (publ) Registered Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Carasent (publ) Registered nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.