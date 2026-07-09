Carasent (publ) Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

11.07.26 06:35 Uhr

Carasent (publ) Registered hat am 10.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Carasent (publ) Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,080 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 97,7 Millionen SEK – ein Plus von 17,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carasent (publ) Registered 82,9 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net