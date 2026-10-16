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Carasent (publ) Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carasent AB (publ) Registered Shs
2.32 EUR 0.05 EUR 2.20 %
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Carasent (publ) Registered hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,15 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carasent (publ) Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 SEK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 108,2 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 31,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 82,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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