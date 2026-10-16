Carasent (publ) Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

16.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 108,2 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 31,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 82,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Es stand ein EPS von 0,15 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carasent (publ) Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 SEK in den Büchern gestanden.

Carasent (publ) Registered hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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