Cardinal Energy gibt monatliche Dividende bekannt

Die kanadische Cardinal Energy Ltd. (ISIN: CA14150G4007, TSX: CJ) zahlt für den Monat April 2019 eine Dividende von 0,01 kanadischen Dollar (CAD) je Aktie. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 15. Mai 2019 (Record date: 30. April 2019).

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 0,12 CAD ausgeschüttet. Beim aktuellen Kursniveau von 3,40 CAD (Stand: 16. April 2019) und unter Voraussetzung einer unveränderten Zahlungsweise beträgt die derzeitige Dividendenrendite 3,53 Prozent.

Cardinal Energy ist ein Ölkonzern mit Firmensitz in Calgary, Alberta. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 59,1 Mio. CAD (Vorjahr: 97,65 Mio. CAD), wie am 19. März berichtet wurde. Die Aktie liegt aktuell an der Börse Toronto seit Jahresbeginn 2019 mit 53,15 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt 399,47 Mio. CAD (Stand: 16. April 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de