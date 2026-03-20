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Cardinal Infrastructure Group A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

21.03.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Cardinal Infrastructure Group Inc Registered Shs -A-
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Cardinal Infrastructure Group A hat am 19.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Cardinal Infrastructure Group A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 145,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 71,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 84,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,850 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 456,00 Millionen USD, während im Vorjahr 315,19 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,04 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 448,70 Millionen USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.net

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