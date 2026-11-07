Cardlytics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

07.11.26 06:35 Uhr

Mit einem Umsatz von 32,9 Millionen USD, gegenüber 52,0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 36,81 Prozent präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cardlytics ein EPS von -13,600 USD in den Büchern gestanden.

Cardlytics hat am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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