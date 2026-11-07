Cardlytics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Cardlytics hat am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cardlytics ein EPS von -13,600 USD in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 32,9 Millionen USD, gegenüber 52,0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 36,81 Prozent präsentiert.
Redaktion Finanzen.net
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