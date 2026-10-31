CareDx: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Werte in diesem Artikel
CareDx äußerte sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 USD gegenüber 0,030 USD im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 139,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CareDx 100,1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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CareDx Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CareDx nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.05.19
|CareDx Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|18.09.18
|CareDx Neutral
|H.C. Wainwright & Co.
|27.11.17
|CareDx Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|14.06.16
|CareDx Buy
|Mizuho
|18.03.15
|CareDx Buy
|Mizuho