CareDx: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

31.10.26 06:35 Uhr

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CareDx äußerte sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 USD gegenüber 0,030 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 139,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CareDx 100,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net