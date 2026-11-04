Career Point Edutech öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Career Point Edutech gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,88 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,79 INR erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 65,41 Prozent auf 188,9 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 114,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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