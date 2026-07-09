Careium Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

11.07.26 06:35 Uhr

Das vergangene Quartal hat Careium Registered mit einem Umsatz von insgesamt 251,3 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 24,34 Prozent gesteigert.

Das EPS lag bei 0,41 SEK. Im letzten Jahr hatte Careium Registered einen Gewinn von 0,230 SEK je Aktie eingefahren.

Careium Registered hat am 10.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Careium Registered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Careium Registered

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung