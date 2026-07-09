Careium Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Careium Registered hat am 10.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 0,41 SEK. Im letzten Jahr hatte Careium Registered einen Gewinn von 0,230 SEK je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat Careium Registered mit einem Umsatz von insgesamt 251,3 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 24,34 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
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