Carl Oetker wechselt ins Topmanagement bei Dr. Oetker

BIELEFELD (dpa-AFX) - Bei Dr. Oetker rückt wieder ein Vertreter der Familie ins Topmanagement: Carl Oetker (42) übernimmt ab Mitte August von Vorstandschef Albert Christmann die Verantwortung für den globalen Einkauf bei den Nahrungsmitteln. Das teilte das Familienunternehmen in Bielefeld mit.

Zuletzt hat der Sohn von Richard Oetker , der die gesamte Oetker-Gruppe bis 2016 führte, Teile der Landesgeschäfte in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg verantwortet. Von 2020 bis 2022 war Carl Oetker bereits Assistent von Christmann. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen war er in einer internationalen Unternehmensberatung und in Investmentgesellschaften tätig.

Die Oetker-Gruppe hatte 2023 mit Lebensmitteln (Pizzen, Kuchen, Backmischungen und Desserts) mit etwa 16.500 Mitarbeitern 4,17 Milliarden Euro umgesetzt. Zur Gruppe gehören noch Brauereien, eine Hotelsparte, der Lieferdienst Flaschenpost und die Conditorei Coppenrath & Wiese. Weltweit arbeiten für die Oetker-Gruppe, die 2023 rund 6,9 Milliarden Euro umgesetzt hat, rund 29.000 Menschen./lic/DP/men