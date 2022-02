Carl Zeiss Meditec bekommt reichlich Aufträge - Kosten drücken auf die Marge

Aktien in diesem Artikel

JENA (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec ist schwungvoll in sein neues Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Quartal von Oktober bis Dezember profitierte der MDAX-Konzern von einem lebhaften Bestellverhalten der Kunden. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahr um rund elf Prozent auf 410,2 Millionen Euro, der Auftragseingang stieg mit plus 24 Prozent auf 498,3 Millionen Euro noch stärker, wie der Konzern am Freitag in Jena mitteilte.

Weil Carl Zeiss Meditec in dem Quartal jedoch wie geplant mehr in Forschung und Entwicklung investierte und auch die Kosten im Vertrieb und Marketing anzogen, stieg der operative Gewinn (Ebit) nur leicht um eine Million auf 74,4 Millionen Euro. Im Vorjahr gab es zudem einen Sonderertrag. Die entsprechende Marge sank auf 18,1 Prozent nach 19,9 Prozent vor einem Jahr.

Das Unternehmen habe es wegen der Pandemie und insbesondere den weltweiten Lieferkettenproblemen noch immer mit "einem herausfordernden Umfeld" zu tun, sagte der seit Jahresbeginn amtierende neue Konzernchef Markus Weber laut Mitteilung. Die Jahresprognose bestätigte der Vorstand. Das Geschäftsjahr 2021/22 läuft noch bis Ende September./tav/jha/