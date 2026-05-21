DAX24.779 +0,7%Est506.000 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8900 -2,0%Nas26.293 +0,1%Bitcoin66.601 -0,3%Euro1,1595 -0,2%Öl105,4 +0,5%Gold4.515 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 RENK RENK73 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Vonovia A1ML7J Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker -- ifo-Geschäftsklima überraschend verbessert -- KI-Boom sorgt für Rekordzahlen bei Lenovo -- PUMA, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Softbank, Zoom im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: SpaceX-Countdown & OHB-Hype: Explodiert die Satellitenfantasie? Warum Brasilien jetzt Milliarden anzieht Hot Stocks heute: SpaceX-Countdown & OHB-Hype: Explodiert die Satellitenfantasie? Warum Brasilien jetzt Milliarden anzieht
Erneut Hoffnung im Nahost-Konfilkt: DAX mit Aufschlägen - 25.000 Punkte wieder im Blick Erneut Hoffnung im Nahost-Konfilkt: DAX mit Aufschlägen - 25.000 Punkte wieder im Blick
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Carl Zeiss Meditec findet nach monatelanger Suche Chefnachfolgerin

22.05.26 13:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
26,22 EUR -0,18 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

JENA (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat nach monatelanger Suche eine Nachfolgerin für den geschassten Ex-Vorstandschef Maximilian Foerst gefunden. So soll Bronwyn Brophy O'Connor den Posten übernehmen, wie der Konzern am Freitag nach einer Sitzung des Aufsichtsrates mitteilte. Die Managerin kommt vom schwedischen Konzern Vitrolife (Vitrolife A), wo sie derzeit Chefin ist. Wann sie den Job in Jena antreten kann, ist allerdings noch nicht klar. Das hänge von derzeit laufenden Verhandlungen mit ihrem bisherigen Arbeitgeber ab, hieß es von Carl Zeiss Meditec. Bis zu ihrem Beginn soll weiter Andreas Pecher intermistisch die Geschäfte leiten.

Das Unternehmen hatte im Dezember überraschend den Abgang des ehemaligen Vorstandschefs Maximilian Foerst wegen eines Verstoßes gegen den internen Verhaltenskodex zum Jahreswechsel bekanntgegeben. Seitdem sucht der Konzern nach einer dauerhaften Nachfolge./men/stk

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumRatingAnalyst
14.05.2026Carl Zeiss Meditec Market-PerformBernstein Research
14.05.2026Carl Zeiss Meditec NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
13.05.2026Carl Zeiss Meditec Equal WeightBarclays Capital
13.05.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.01.2026Carl Zeiss Meditec OverweightBarclays Capital
15.01.2026Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
13.01.2026Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
17.12.2025Carl Zeiss Meditec BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.05.2026Carl Zeiss Meditec Market-PerformBernstein Research
14.05.2026Carl Zeiss Meditec NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
13.05.2026Carl Zeiss Meditec Equal WeightBarclays Capital
12.05.2026Carl Zeiss Meditec Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.01.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Carl Zeiss Meditec AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen