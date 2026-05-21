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Carl Zeiss Meditec findet neue Vorstandsvorsitzende

22.05.26 12:56 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
26,22 EUR -0,18 EUR -0,68%
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DOW JONES--Carl Zeiss Meditec hat eine neue Vorstandschefin gefunden. Wie der im SDAX und TecDAX notierte Konzern mitteilte, wird die Chefin der Vitrolife Group mit Sitz in Schweden, Bronwyn Brophy O'Connor, neu Vorstandsvorsitzende. Der genaue Beginn der ihrer Tätigkeit hänge noch von Verhandlungen mit dem derzeitigen Arbeitgeber ab. Nachdem sich Carl Zeiss zum Jahresende 2025 relativ kurzfristig von CEO Maximilian Foerst wegen eines Verstoßes gegen den internen Verhaltenskodex getrennt hatte, hat der bisherige Aufsichtsratschef Andreas Pecher interimistisch den CEO-Posten übernommen.

Pecher wird das Amt auch weiter bekleiden, bis O'Connor den Posten antreten kann. Sie wird auch in den Vorstand der Hauptaktionärin Carl Zeiss AG aufgenommen, deren Vorstandsvorsitzender Pecher bleibt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2026 06:57 ET (10:57 GMT)

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14.05.2026Carl Zeiss Meditec Market-PerformBernstein Research
14.05.2026Carl Zeiss Meditec NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
13.05.2026Carl Zeiss Meditec Equal WeightBarclays Capital
13.05.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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22.01.2026Carl Zeiss Meditec OverweightBarclays Capital
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13.01.2026Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
17.12.2025Carl Zeiss Meditec BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
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14.05.2026Carl Zeiss Meditec Market-PerformBernstein Research
14.05.2026Carl Zeiss Meditec NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
13.05.2026Carl Zeiss Meditec Equal WeightBarclays Capital
12.05.2026Carl Zeiss Meditec Equal WeightBarclays Capital
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13.05.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.01.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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