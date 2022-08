Carl Zeiss Meditec steigert Umsatz wie erwartet und wird etwas optimistischer

JENA (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat in den ersten neun Monaten seines Geschäftsjahres 2021/22 trotz der Engpässe in der Lieferkette kräftig zugelegt. Beim Spezialisten für OP-Mikroskope, Laser und Linsen für die Augenheilkunde zog der Umsatz in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres um elf Prozent auf 1,33 Milliarden Euro an. Der operative Gewinn ging dagegen leicht zurück. Das lag vor allem daran, dass im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie deutlich geringere operative Kosten anfielen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei um gut zwei Prozent auf 276 Millionen Euro gesunken, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Freitag in Jena mit.

Umsatz und Ergebnis fielen damit in etwa so aus, wie Experten es erwartet hatten, ebenso wie der konkretisierte Jahresausblick. Demnach wird ein Umsatz von mindestens um die 1,8 Milliarden Euro erwartet - das wären rund neun Prozent mehr als im Vorjahr. Damit nennt der Vorstand erstmals eine konkrete Zahl - bisher war ein Umsatzplus im Rahmen des Marktwachstums in Aussicht gestellt worden. Die Marge gemessen am Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte im oberen Bereich der bisherigen Prognosespannbreite von 19 bis 21 Prozent liegen. Mittelfristig soll die Profitabilität nachhaltig über der Marke von 20 Prozent liegen./zb/men