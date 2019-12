Carl Zeiss Meditec wird die Dividende erhöhen

Der Medizintechnikanbieter Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704) will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2018/19 eine Dividende von 0,65 Euro je Aktie ausbezahlen. Damit wird die Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 10 Eurocent erhöht. Beim derzeitigen Aktienkurs von 103,90 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 0,63 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 24. März 2020 in Weimar statt.

Die Ausschüttungsquote liegt mit 36,4 Prozent unter dem Vorjahresniveau (39 Prozent). Der Umsatz legte in den zwölf Monaten 2018/19 um 13,9 Prozent (wechselkursbereinigt: 11,7 Prozent) auf 1,46 Mrd. Euro zu, wie am Freitag weiter berichtet wurde. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug 264,7 Mio. Euro (Vorjahr: 197,1 Mio. Euro). Die EBIT-Marge lag bei 18,1 Prozent (Vorjahr: 15,4 Prozent). Der Gewinn pro Aktie erreichte 1,79 Euro (Vorjahr: 1,41 Euro).

Die Firma mit Hauptsitz in Jena beschäftigt rund 3.200 Mitarbeiter. Etwa 41 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 59 Prozent werden von der Carl Zeiss Gruppe gehalten.

