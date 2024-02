Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 101,40 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 101,40 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 103,45 EUR. Bei 98,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 83.585 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 142,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,78 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,60 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 28,40 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 98,86 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Das EPS lag bei 0,69 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,25 Prozent auf 504,22 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 445,23 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 07.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,82 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

Redaktion finanzen.net

