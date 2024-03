Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagmittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 112,75 EUR.

Um 11:44 Uhr ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 112,75 EUR. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 112,55 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 113,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.900 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 140,45 EUR an. 24,57 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 72,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,61 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 103,29 EUR.

Am 09.02.2024 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 470,30 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 475,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 08.05.2024 vorlegen. Am 12.05.2025 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,87 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

