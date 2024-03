Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Vormittag nordwärts

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 114,25 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 114,25 EUR. Kurzfristig markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 114,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 113,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2.468 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 140,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 22,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 36,46 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Im Vorjahr erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 103,29 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Carl Zeiss Meditec im vergangenen Quartal 475,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carl Zeiss Meditec 470,30 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 08.05.2024 präsentieren. Am 12.05.2025 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,87 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

