Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 103,95 EUR abwärts.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,3 Prozent auf 103,95 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 103,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 105,25 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 22.570 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2022 bei 145,95 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,40 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.06.2023 (96,20 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 139,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,69 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Carl Zeiss Meditec im vergangenen Quartal 504,22 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carl Zeiss Meditec 445,23 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 04.08.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 09.08.2024.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,97 EUR je Aktie.

