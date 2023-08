Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagvormittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 104,85 EUR ab.

Um 09:05 Uhr rutschte die Carl Zeiss Meditec-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 104,85 EUR ab. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 104,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 105,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 811 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2022 bei 145,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Am 28.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 96,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 139,60 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,69 EUR gegenüber 1,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 504,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 445,23 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 04.08.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 09.08.2024.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

