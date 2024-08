Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagvormittag behauptet

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 63,30 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 63,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie sogar auf 63,30 EUR. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 63,00 EUR. Bei 63,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 4.708 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 95,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,50 EUR am 25.07.2024. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 6,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,20 EUR. Im Vorjahr erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 73,88 EUR.

Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 07.08.2025 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 3,37 EUR je Aktie aus.

