Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagnachmittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 92,14 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 92,14 EUR. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 92,60 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 91,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.036 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,75 EUR an. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 54,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,06 EUR am 25.08.2023. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 6,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 118,20 EUR.

Am 09.05.2023 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 504,22 EUR – ein Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 445,23 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 12.12.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 06.12.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 2,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

