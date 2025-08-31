DAX24.010 +0,5%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.548 +1,0%Euro1,1724 +0,3%Öl68,18 +0,1%Gold3.472 +0,7%
Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec präsentiert sich am Vormittag fester

01.09.25 09:24 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec präsentiert sich am Vormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 43,52 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
43,38 EUR 0,30 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 43,52 EUR nach oben. Bei 43,52 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 43,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 2.230 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 72,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 65,90 Prozent wieder erreichen. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 6,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,696 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,39 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 289,77 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,73 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

