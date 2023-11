Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag mit Verlusten

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 80,42 EUR abwärts.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 80,42 EUR ab. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 80,30 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,92 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.472 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (142,75 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 77,51 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 72,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 108,40 EUR an.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 1,01 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 504,22 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Carl Zeiss Meditec am 12.12.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.12.2024.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,93 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

