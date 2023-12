Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Freitagmittag fester

Kurs der Carl Zeiss Meditec

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 82,84 EUR nach oben.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 82,84 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 82,98 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,00 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 103.794 Aktien.

Bei 142,75 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 72,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 12,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 108,40 EUR.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carl Zeiss Meditec ein EPS von 1,01 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 504,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 445,23 EUR in den Büchern gestanden.

Carl Zeiss Meditec wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 12.12.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 06.12.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,93 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

