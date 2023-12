Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagvormittag im Minusbereich

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 81,36 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 81,36 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 79,82 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 80,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.679 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,75 EUR an. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 43,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 72,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 108,40 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,01 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 504,22 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,25 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Carl Zeiss Meditec am 12.12.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.12.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

