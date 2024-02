Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag behauptet

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 102,10 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 102,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 103,30 EUR. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 101,45 EUR ein. Bei 102,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 60.959 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 142,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,81 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,89 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 98,86 EUR.

Am 09.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,69 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 504,22 EUR umgesetzt, gegenüber 445,23 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 09.02.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 07.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,82 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

