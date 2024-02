Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec legt am Freitagvormittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 103,10 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 103,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 103,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 102,80 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 3.500 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 27,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 72,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 29,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,86 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 1,01 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 504,22 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carl Zeiss Meditec einen Umsatz von 445,23 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 09.02.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 07.02.2025.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,82 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

