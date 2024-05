Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger greifen bei Carl Zeiss Meditec am Donnerstagvormittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 99,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 99,60 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 99,60 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 99,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.365 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 24,25 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 72,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 37,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,07 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 110,89 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 12.05.2025.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

April 2024: Analysten sehen Potenzial bei Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Gewinnen