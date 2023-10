Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,3 Prozent auf 79,24 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,3 Prozent auf 79,24 EUR. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 79,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 82,80 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55.368 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 44,49 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 78,66 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,73 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 118,20 EUR an.

Am 09.05.2023 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 445,23 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 504,22 EUR ausgewiesen.

Carl Zeiss Meditec dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 12.12.2023 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 06.12.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 2,95 EUR im Jahr 2023 aus.

