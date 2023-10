Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag im Plus

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 83,16 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 83,16 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 83,34 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 82,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.967 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 142,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 71,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,66 EUR. Dieser Wert wurde am 26.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 5,41 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 118,20 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 504,22 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 445,23 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Carl Zeiss Meditec am 12.12.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.12.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,95 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

September 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Carl Zeiss Meditec-Aktie angepasst

XETRA-Handel: TecDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Carl Zeiss Meditec eingebracht