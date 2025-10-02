Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag in Grün

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 43,94 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 43,94 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 44,10 EUR. Mit einem Wert von 43,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.251 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 20.03.2025 auf bis zu 71,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 38,67 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,52 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 8,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,686 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 55,50 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 289,77 Mio. EUR gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 1,74 EUR je Aktie aus.

