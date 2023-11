Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere zuletzt 2,9 Prozent.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 82,40 EUR. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 83,14 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 81,72 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.369 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 142,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 42,28 Prozent niedriger. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 11,89 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 108,40 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 445,23 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 504,22 EUR ausgewiesen.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q4 2023 wird am 12.12.2023 erwartet. Am 06.12.2024 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 2,93 EUR in den Büchern stehen haben wird.

